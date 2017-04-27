Крупнейшие в мире учения по защите от киберугроз проходит в Эстонии

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В учениях Locked Shields 2017 принимают участие около 800 специалистов из 25 стран мира. Речь идет об IT-специалистах, политических и юридических консультантах из стран-членов НАТО и стран-партнеров Альянса.

"Согласно легенде учений, эксперты должны защитить службы и сети военной авиабазы вымышленной страны от кибератак, направленных на электросеть базы, беспилотные летательные аппараты, системы управления и другие объекты инфраструктуры. Всего для учений смоделировали более 2 500 кибератак", - говорится в сообщении.

В НАТО подчеркнули, что учения Locked Shields проводятся центром по киберобороне НАТО с 2010 года. Они проходят в сотрудничестве с силами обороны Эстонии, британской армией, командованием силами США в Европе, силами обороны Финляндии, шведским оборонным университетом и таллиннским техническим университетом.

Напомним, в Эстонию прибыли американские истребители пятого поколения.