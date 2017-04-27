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Главная » Мир » Высокопоставленный сотрудник МВД РФ получил 22 года колонии

Высокопоставленный сотрудник МВД РФ получил 22 года колонии

Высокопоставленный сотрудник МВД РФ получил 22 года колонии
Денис Сугробов / Фото: Интерфакс

Сугробова лишили звания генерала полиции

27.04.17 152
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Мосгорсуд приговорил бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщают российские СМИ.

Сугробов признан виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Его также лишили также звания генерал-лейтенанта полиции.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель запросил для предполагаемых сообщников генерала — бывших оперативников антикоррупционного главка от 5 до 17 лет заключения.

Также суд должен решить вопрос о виновности бывшего заместителя Сугробова — Бориса Колесникова, выпавшего с балкона в здании СКР в 2014 году.

Напомним, уголовное дело против сотрудников ГУЭБиПК было возбуждено в феврале 2014 года. По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им для смягчения своей участи рассказывать о других коррупционерах. Таким образом, считает следствие, оперативники превышали свои должностные полномочия с целью увеличения положительных показателей главка, получения очередных званий и наград.

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