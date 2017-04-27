В центре Лондона арестовали вооруженного ножами мужчину

В центре Лондона, недалеко от здания парламента и правительственного квартала Уайтхолл, полиция арестовала вооруженного ножами мужчину. Согласно данным Скотленд-ярда, арестованного подозревают в намерении осуществить теракт, передает Русская служба BBC.
Как сообщил Скотленд-ярд, задержание мужчины было проведено на основании закона о борьбе с терроризмом. Сейчас мужчина, которому примерно 25-30 лет, находится в полицейском участке южного Лондона. Он подозревается в ношении холодного оружия и подготовке террористического акта.
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"Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом продолжают расследование. В результате этого ареста какой-либо непосредственной угрозы общественной безопасности нет", - заявил представитель полиции.
В районе Уайтхолл введены повышенные меры безопасности после нападения 22 марта на Вестминстерском мосту.
Напомним, 22 марта в Лондоне в районе Вестминстерского моста, близ парламента Британии, произошла перестрелка.
По данным очевидцев, нападение возле парламента началось на Вестминстерском мосту, когда автомобиль сначала врезался в парапет, задев пешеходов, поехал дальше к парламенту, где врезался в ограждение.
Полицейские застрелили мужчину, который выскочил из автомобиля и напал на них с ножом.