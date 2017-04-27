В центре Лондона арестовали вооруженного ножами мужчину

Его подозревают в намерении осуществить теракт

В центре Лондона, недалеко от здания парламента и правительственного квартала Уайтхолл, полиция арестовала вооруженного ножами мужчину. Согласно данным Скотленд-ярда, арестованного подозревают в намерении осуществить теракт, передает Русская служба BBC.

Как сообщил Скотленд-ярд, задержание мужчины было проведено на основании закона о борьбе с терроризмом. Сейчас мужчина, которому примерно 25-30 лет, находится в полицейском участке южного Лондона. Он подозревается в ношении холодного оружия и подготовке террористического акта.

"Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом продолжают расследование. В результате этого ареста какой-либо непосредственной угрозы общественной безопасности нет", - заявил представитель полиции.

В районе Уайтхолл введены повышенные меры безопасности после нападения 22 марта на Вестминстерском мосту.

Напомним, 22 марта в Лондоне в районе Вестминстерского моста, близ парламента Британии, произошла перестрелка.

По данным очевидцев, нападение возле парламента началось на Вестминстерском мосту, когда автомобиль сначала врезался в парапет, задев пешеходов, поехал дальше к парламенту, где врезался в ограждение.

Полицейские застрелили мужчину, который выскочил из автомобиля и напал на них с ножом.