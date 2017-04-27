Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному диагностировали химический ожог правого глаза после того, как его облили зеленкой. Об этом Навальный написал в своем блоге.
"В первой градской поставили "химический ожог правого глаза". Довольно неприятная фигня — обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнём, да ещё и не открывается", - написал политик.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведев назвал расследование Навального "компотом"
Навального облили зеленкой, когда он направлялся на мероприятие Global Event Forum в Москве. Нападавший ждал политика возле автомобиля и скрылся после того, как плеснул зеленкой в оппозиционера.
Шрэк-2 (теперь одноглазый) https://t.co/t6BL5mTSsO pic.twitter.com/wPgGdDDWET— Alexey Navalny (@navalny) 27 апреля 2017 г.