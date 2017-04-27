В Европе хотят разрешить мужчинам уходить в декретный отпуск

Инициатива разработана для увеличения возможностей мужчин реализовать свои родительские и семейные права и обязанности

Еврокомиссия приняла инициативу, которая гарантирует декретный отпуск для отца ребенка. Инициатива разработана для увеличения возможностей мужчин реализовать свои родительские и семейные права и обязанности.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.

В случае принятия инициативы на законодательном уровне, отец будет иметь возможность получить право на декретный отпуск по крайней мере на 10 рабочих дней после рождения ребенка.

Инициатива предусматривает, что существующие права на четырехмесячную отпуск по уходу за ребенком могут распространиться и по уходу за детьми до 12-летнего возраста. На сегодня это касается только детей до 8 лет.