КНДР намерена и дальше проводить ядерные испытания

Власти Северной Кореи не собираются отказывать от дальнейших испытаний ядерного оружия. Об этом в интервью CNN заявил северокорейский чиновник Сок Чхоль Вон, передает УНИАН.

Сок Чхоль Вон является директором Института Северной Кореи по правам человека в Академии общественных наук, но он был уполномочен комментировать информацию по всем вопросам.

"Ядерное испытание является важной частью наших продолжающихся усилий по укреплению наших ядерных сил", - сказал он.

Чиновник не смог подтвердить, когда произойдет шестое ядерное испытание, но заверил, что его проведение не будет зависеть от внешних событий.

"Пока Америка не прекратит враждебных актов агрессии, мы никогда не остановим ядерные и ракетные испытания", - добавил он.

Напомним, в последние недели Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует "тотальную войну" с применением ядерного оружия.

Китай, который выступает основным союзником Северной Кореи, призвал все стороны к сдержанности. Председатель КНР Си Цзиньпин специально позвонил Трампу в воскресенье, 23 апреля, чтобы обсудить с ним этот вопрос, призвав избегать шагов, которые могли бы усилить напряженность.