Ни один космический аппарат еще не был так близок к планете

Ученые NASA получили сигнал от космического зонда Cassini, который днем приблизился к атмосфере Сатурна на рекордно короткую дистанцию и нырнул в кольца планеты. Об этом Русская служба BBC.

Зонд успешно завершил первое из запланированных 22 сближений с атмосферой, в ходе которого связь с Cassini была временно утеряна, и прислал на Землю первые фотографии.

С каждым из следующих пролетов, которые, как ожидается, будут проходить следующие пять месяцев, Cassini будет продвигаться все ближе к поверхности планеты, дойдя в итоге до внутреннего, ближайшего к Сатурну кольца.

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Ожидается, что в результате миссии зонд пришлет на Землю фотографии беспрецедентного качества, а также данные, которые помогут дать ответы на множество до сих пор не разрешенных вопросов об истории этой планеты.

В самом лучшем разрешении фотографии колец Сатурна должны демонстрировать элементы размером до 150 метров в диаметре.

"Ни один космический аппарат никогда не был так близок к Сатурну", - рассказал руководитель миссии Cassini доктор Эрл Мейз.

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Двигаясь с огромной скоростью - более 110 тысяч километров в час - " Cassini нырнул под кольца Сатурна 36 апреля, в 9 утра по Гринвичу.







Фото: @CassiniSaturn