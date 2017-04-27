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Главная » Мир » Газпром начнет укладку первой нитки "Турецкого потока" уже летом

Газпром начнет укладку первой нитки "Турецкого потока" уже летом

Газпром начнет укладку первой нитки "Турецкого потока" уже летом
Укладка подводного газопровода / Фото из открытых источников

Газопровод проляжет в обход Украины

27.04.17 102
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Укладка труб первой нитки газопровода "Турецкий поток" должна начаться летом текущего года.

Об этом говорится в отчетности Газпрома за 2016 год, передает РБК.

"В соответствии с графиком работ начало укладки труб первой нитки запланировано на лето 2017 года", — говорится в документе.

Контракт на строительство первой нитки морского участка "Турецкого потока" с опционом на укладку второй нитки был заключен с компанией Allseas Group в декабре 2016 года.

Морской участок газопровода начнется у Анапы и выйдет на турецкий берег Черного моря в 100 км западнее Стамбула.

Максимальная глубина укладки труб составит 2200 м, длина морского участка — около 900 км. По двум ниткам "Турецкого потока" планируется прокачивать по 31,5 млрд куб. м газа в год.

О планах строительства "Турецкого потока" было объявлено в 2014 году. Однако переговоры по проекту были приостановлены после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24.

​В октябре 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение, предусматривающее строительство двух ниток "Турецкого потока". В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по проекту газопровода.

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