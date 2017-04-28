В столице Македонии Скопье в четверг, 27 апреля, сотни демонстрантов взяли штурмом парламент.

Как передают мировые СМИ, в четверг, 27 апреля, сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевски ворвались в здание после того, как правящая коалиция избрала спикером парламента албанца Талата Хафери.

Во время штурма пострадали несколько депутатов, в том числе лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев, а также члены албанской партии. Полиция применила шумовые гранаты и оттеснила протестующих от здания парламента, чтобы эвакуировать оттуда депутатов.

Отметим, политический кризис в Македонии начался в декабре прошлого года, когда на парламентских выборах победила национал-консервативная партия экс-премьера Груевски - ВМРО-ДПМНЕ ("Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство"). При этом консерваторам не удалось сформировать правящую коалицию.

В то же время Заеву - лидеру СДСМ, получившего 49 мест в парламенте, - удалось заручиться поддержкой трех партий, представляющих интересы албанского меньшинства, в обмен на согласие с их требованиями расширить права этнических албанцев и придать албанскому языку статус второго государственного.

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