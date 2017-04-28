Пятеро подозреваемых в подготовке очередного теракта арестованы в Лондоне

В ходе антитеррористического рейда в графстве Кент лондонская полиция арестовала четырех человек, которых сотрудники правоохранительных органов подозревают в подготовке теракта.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт органов правопорядка Лондона.

Операция по задержанию предполагаемых боевиков состоялась вечером 27 апреля. В ее ходе работники правопорядка ранили 20-летнюю девушку, которую в полиции также подозревали в террористической деятельности. В настоящий момент она, по данным полиции, находится в больнице под охраной. Ее состояние оценивается как серьезное, но стабильное.

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В результате рейда задержаны еще двое мужчин и двое женщин. В полиции также отметили, что данные задержания никак не связаны с арестом на лондонской улице Уайтхолл 20-летнего парня, который подозревался в попытке совершить теракт.

Напомним, СБУ возбудила дело о теракте после подрыва автомобиля ОБСЕ.