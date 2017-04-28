Стали известны окончательные результаты турецкого референдума

Высшая избирательная комиссия Турции обнародовала окончательные результаты референдума о внесении поправок в конституцию страны.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Anadolu, 51,41% (25 157 463 избирателей) проголосовали за внесение поправок, против высказались 48,59% (23 779 141 избирателей).
Явка внутри страны составила 87,45%. Явка за рубежом составила 44,6%.
При этом 845 627 бюллетеней были признаны недействительными.
Напомним, 16 апреля в Турции прошел конституционный референдум, во время которого избиратели проголосовали за радикальное расширение полномочий президента и превращения страны из парламентской в президентскую республику.