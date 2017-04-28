До конца месяца в Арканзасе запланировано привести в исполнение 8 смертных приговоров

В американском штате Арканзас привели в исполнение четвертый приговор о смертной казни за последние 8 дней.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Fox News.

Как отмечается, 38-летний убийца девушки в 1999 году сбежал из тюрьмы, после чего убил еще двух человек (в том числе заместителя начальника тюрьмы) и снова оказался за решеткой. Минувшей ночью ему сделали смертельную инъекцию.

Всего в штате запланировано привести в действие 8 смертельных приговоров в течение 11 дней, до воскресенья, 30 апреля. В этот день истекает срок реализации препарата, который используют для смертельной инъекции.

Напомним, Pfizer запретила использовать свои препараты для смертной казни.