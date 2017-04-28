Бюро ПАСЕ выразило недоверие Аграмунту

Теперь он не может официально представлять организацию

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы объявило недоверие Педру Аграмунту как президенту ПАСЕ. Об этом говорится в официальном заявлении бюро ПАСЕ, передает Укринформ.

"Ююро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на заседании сегодня в Страсбурге решило, что не имеет доверия к Педро Аграмунту как президенту Ассамблеи", - говорится в документе.

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С этого момента Аграмунт не уполномочен осуществлять какие-либо официальные визиты, посещать встречи или делать публичные заявления от имени Ассамблеи как президент.

"Президент решил не посещать сегодня бюро и не подал заявление об отставке. Как результат и в соответствии с действующими правилами, что президент не может быть отправлен в отставку, бюро пошло на такие шаги", - объяснил решение первый вице-президент ПАСЕ Роджер Гейл (Великобритания), который председательствовал на заседании бюро.

Британский парламентарий подчеркнул, что стандарты и принципы ПАСЕ важнее личности любого члена, и авторитет Ассамблеи должен быть поддержан.

Напомним, в ПАСЕ после поездки президента Ассамблеи Педро Аграмунта по приглашению РФ к главе сирийского режима Башару Асаду разгорелся грандиозный скандал.

Сам же Аграмунт, оправдываясь за свою поездку к Асаду, заявил в письменном обращении, что это был его частный визит, который "стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ".