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Главная » Мир » Трамп о своих 100 днях на посту президента: думал, будет легче
Трамп о своих 100 днях на посту президента: думал, будет легче
Дональд Трамп / Фото: Martin Schoeller/Time

Трамп о своих 100 днях на посту президента: думал, будет легче

Глава Белого дома не ожидал, что работы будет настолько много

28.04.17 105
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Президент США Дональд Трамп, размышляя о своих первых 100 днях в Белом доме, заявил, что был очень удивлен тем, насколько тяжела работа президента. Об этом он рассказал интервью Reuters, передает Европейская правда.

"Я любил свою прежнюю жизнь. У меня так много всего происходило. Теперь у меня больше работы, чем до того. Я думал, что будет легче", - отметил Трамп.

По словам американского президента, он до сих пор привыкает к 24-часовой защите секретной службы.

"Вы действительно находитесь в своем маленьком коконе, ведь у вас такая массивная защита, что вы действительно не можете пойти куда угодно", - сказал он.

Также, по словам Трампа, он скучает за вождением автомобиля.

"Я люблю быть за рулем. Но я больше не могу ездить", - добавил он.

Напомним, рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа в первые сто дней во главе Белого дома находится на уровне 42%. Это рекордно низкий показатель за последние 65 лет — со времен 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра.

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