Глава партии Ле Пен ушел в отставку через три дня после назначения

Временный лидер партии "Национальный фронт" кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен ушел в отставку после подозрений в отрицании Холокоста. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Жан-Франсуа Жальк провел на своем посту три дня, прежде чем был вынужден уступить его однопартийцу Стиву Бриуа.

В интервью, датированном 2000 годом, Жальк усомнился в том, что нацисты использовали пестицид "Циклон Б" для массового уничтожения людей в концентрационных лагерях в годы Второй мировой войны. На текст обратил внимание журналист газеты La Croix Лоран де Буасье.

Жальк, участвующий в жизни "Национального фронта" с середины 1970-х годов, заявил, что не говорил ничего подобного и собирается оспаривать обвинения через суд.

Кроме того, журналисты вспомнили, что в 1991 году он был замечен на митинге, посвященном 40-летию со дня смерти маршала Анри-Филиппа Петена. С 1940 по 1944 году Петен возглавлял правительство французских коллаборационистов, сотрудничавшее с немцами.

Напомним, Марин Ле Пен уступила пост лидера "Национального фронта" Жальку, чтобы сосредоточиться на своей президентской кампании.

Ле Пен вместе с центристом Эммануэлем Макроном вышла во второй тур выборов президента Франции, который намечен на 7 мая. За Макрона готовы проголосовать 60% избирателей, показал социологический опрос компании OpinionWay 28 апреля.

В последние годы "Национальный фронт" пытается дистанцироваться от имиджа ультраправой организации, сформировавшегося за предыдущие десятилетия. В 2015 году из партии был исключен ее основатель Жан-Мари Ле Пен - отец нынешнего кандидата в президенты.

88-летний Ле Пен известен своими расистскими высказываниями, а также тем, что назвал Холокост, "исторической деталью" и "эпизодом в истории Второй мировой войны".