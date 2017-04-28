Китай предложил "единственно правильное" решение проблемы КНДР

Ядерную проблему на Корейском полуострове нужно решать с помощью диалога и переговоров

Сегодня, 28 апреля, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что ситуация на Корейском полуострове критическая и что мирное соглашение является "единственным правильным выбором" в ядерном споре с КНДР. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Reuters.

"Мирное урегулирование ядерной проблемы на Корейском полуострове с помощью диалога и переговоров представляет собой единственный правильный выбор, который является практическим и жизнеспособным", - заявил Ванг журналистам в ООН перед министерским совещанием Совета безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ужесточат санкции в отношении Северной Кореи

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что у Соединенных Штатов может случиться серьезный конфликт с Северной Кореей из-за ее ракетно-ядерных программ, добавив, однако, что предпочел бы урегулировать отношения с режимом в КНДР дипломатическим путем.