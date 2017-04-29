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Главная » Мир » Автомобили эстонских полицейских укомплектуют мягкими игрушками

Автомобили эстонских полицейских укомплектуют мягкими игрушками

Автомобили эстонских полицейских укомплектуют мягкими игрушками
Полиция Эстонии / Фото: anbosta.by

Плюшевые мишки будут помогать детям справиться со стрессом

29.04.17 55
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В Эстонии патрульная полиция в своих автомобилях будет возить мягкие игрушки для детей, которые оказались в стрессовой ситуации или получили травмы. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Reuters.

Согласно полицейской статистике, в Эстонии в автомобильные аварии ежегодно попадают 200 детей.

Поэтому некоммерческая организация Traumamõmmik ("Травма-мишка") выступила с предложением дополнить оснащение полицейских машин.

К Международному дню защиты детей 1 июля 100 полицейских патрульных автомобилей обеспечат плюшевыми медведями.

"Мы надеемся, плюшевые медведи помогут поднять настроение этих детей и обеспечить им поддержку, если они в ней нуждаются", - рассказал организатор инициативы Каур Ватрик.

Ватрик сообщил, что идея с игрушками пришла к нему после того, как его друг попал в ДТП.

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