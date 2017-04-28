Конгресс США предотвратил правительственный "шатдаун"

Палата представителей и сенат конгресса США 28 апреля одобрили законопроект о продлении финансирования расходов правительства на неделю - до 5 мая 2017 года. Страна избежала "шатдауна" - временной приостановки работы органов власти и госучреждений. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В противном случае работа государственых учреждений могла быть приостановлена уже 29 апреля - как это было при президенте Бараке Обаме в 2013 году. Федеральным служащим пришлось бы уйти в вынужденный отпуск, закрылись бы национальные парки и т.д.

После утверждения в сенате законопроект будет представлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Недельная отсрочка даст время для разработки проекта бюджета на оставшуюся часть финансового года (он начинается 1 октября).

Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают вынужденной приостановки работы правительства США ("шатдауна") из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, однако все равно готовятся к такому развитию событий.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается конгрессом на основании запроса администрации президента.

При президентстве Барака Обамы несколько раз возникали бюджетные кризисы, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей. Теперь и Белый дом, и конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Трамп был избран на пост президента.

Однако для принятия бюджета необходимо 60 голосов в сенате, где у республиканцев всего 52 места.

До голосования Трамп был уверен, что демократы настроены на бойкот. "Я обещаю восстановить наши вооруженные силы и обеспечить безопасность нашей границы. Демократы хотят закрыть правительство. Политика!" - писал он в Twitter.

Президент США пошел на компромисс и согласился не включать в бюджет расходы строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, Трамп вынужден был продолжить финансирование программы медицинского страхования Obamacare.