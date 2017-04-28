Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В ЕС намерены продлить санкции против России летом

В ЕС намерены продлить санкции против России летом

В ЕС намерены продлить санкции против России летом
Фото: sicnoticias.sapo.pt

Европа воодушевилась Трампом

28.04.17 21
0000

Европейский союз планирует продлить экономические санкции против России после окончания срока их действия в конце июля.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления дипломатических чиновников, передает УНИАН.

Reuters отмечает, что ЕС вдохновился "неожиданно холодными отношениями президента США Дональда Трампа с Москвой".

"Похоже, продолжение будет гораздо менее проблематичным, чем кто-либо ожидал", - сказал один из европейских дипломатов.

В частности, среди сторонников продления санкций - Швеция, страны Балтии и Польша, чей голос был ослаблен решением Великобритании выйти из ЕС.

Менее упорны в этом вопросе - Италия, Греция, Кипр, Венгрия, Испания и Болгария, которые утверждают, что за три года санкций не удалось изменить поведение Москвы, и хотят восстановить деловые связи.

"Нам не нравятся санкции. Это огромные потери для нас. Но мы будем с большинством", - заявил в Брюсселе дипломат из одной из этих стран.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в конце мая в одной из европейских стран. Предполагается, что 25-27 мая Трамп прибудет в Европу для участия в саммитах НАТО и G7 и может заехать в одну из европейских стран для встречи с Путиным.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Украина намерена продлить санкции против РоссииАТО: Погибли двое наших военныхВ Донбассе подорвался военный автомобиль, погиб наш боец

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 7679
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7734
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4850
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5472
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1657
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2256
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2590
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1273
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1717
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 951
  1. Народный депутат Геращенко обвинен в госизмене 6842 / 7462
  2. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 3529 / 3781
  3. Оккупанты нашли в Крыму затонувший пароход, на котором нацисты вывозили сокровища 3499 / 3814
  4. "Правый сектор" и "Свобода" заблокировали разукрашивание арки Дружбы народов 2406 / 2741
  5. Известный украинский боксер попал в аварию 2405 / 2630
  6. Китай предложил "единственно правильное" решение проблемы КНДР 2227 / 2660
  7. Украина - в лидерах среди стран с наименьшим разрывом между бедными и богатыми 2065 / 2369
  8. Не оформленных официально работников уже можно проверять без предупреждения 1839 / 2057
  9. В Украине в течение пяти дней сорвано два джек-пота на сумму 18 450 000 гривен 1736 / 1982
  10. Безвизовый режим для украинцев будет введен 11 июня 1727 / 1839
  1. Народный депутат Геращенко обвинен в госизмене 16 / 7462
  2. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 14 / 3781
  3. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 14 / 2070
  4. Безвизовый режим для украинцев будет введен 11 июня 12 / 1839
  5. Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран 10 / 3269
  6. СНБО: Ощадбанк приступил к конфискации активов режима Януковича на $1,5 млрд 8 / 1093
  7. Украина - в лидерах среди стран с наименьшим разрывом между бедными и богатыми 7 / 2369
  8. Платон не друг. Почему Кишинёв тянет с выдачей Киеву Чауса 6 / 1709
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 6 / 1602
  10. Не оформленных официально работников уже можно проверять без предупреждения 6 / 2057
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.