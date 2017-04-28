В ЕС намерены продлить санкции против России летом

Европейский союз планирует продлить экономические санкции против России после окончания срока их действия в конце июля.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления дипломатических чиновников, передает УНИАН.

Reuters отмечает, что ЕС вдохновился "неожиданно холодными отношениями президента США Дональда Трампа с Москвой".

"Похоже, продолжение будет гораздо менее проблематичным, чем кто-либо ожидал", - сказал один из европейских дипломатов.

В частности, среди сторонников продления санкций - Швеция, страны Балтии и Польша, чей голос был ослаблен решением Великобритании выйти из ЕС.

Менее упорны в этом вопросе - Италия, Греция, Кипр, Венгрия, Испания и Болгария, которые утверждают, что за три года санкций не удалось изменить поведение Москвы, и хотят восстановить деловые связи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина намерена продлить санкции против России

"Нам не нравятся санкции. Это огромные потери для нас. Но мы будем с большинством", - заявил в Брюсселе дипломат из одной из этих стран.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в конце мая в одной из европейских стран. Предполагается, что 25-27 мая Трамп прибудет в Европу для участия в саммитах НАТО и G7 и может заехать в одну из европейских стран для встречи с Путиным.

