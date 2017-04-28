Военные США в ходе спецоперации в Афганистане ликвидировали 35 боевиков ИГИЛ

При этом погибли два американских спецназовца

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что в результате спецоперации военных США и Афганистана в афганской провинции Нангархар были уничтожены 35 боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ABC News.

Спецоперация была нацелена на уничтожение главаря ИГИЛ в Афганистане Абдулы Хасиба.

По словам Дэвиса, в ходе операции погибли два американских спецназовца - в результате ошибочного огня со стороны либо афганских союзников, либо военных США.

Напомним, 24 апреля сообщалось о том, что на востоке Афганистана, в провинции Хост неизвестные атаковали военную базу США - нападавшие подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у входа в лагерь Чепмена. В преступлении подозревают боевиков "Талибана", которые за несколько дней до этого напали на другую военную базу.