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Главная » Мир » Введение смертной казни в Турции станет концом ее переговоров с ЕС

Введение смертной казни в Турции станет концом ее переговоров с ЕС

Введение смертной казни в Турции станет концом ее переговоров с ЕС
Ангела Меркель / Фото: Getty Images

Задача открыть новую главу в переговорах с Анкарой о членстве в Евросоюзе сейчас не стоит

29.04.17 51
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Европа не должна отворачиваться от Анкары. Однако введение президентом Турции смертной казни станет концом переговоров о ее членстве в Европейском Союзе.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.

Глава германского правительства подчеркнула, что  что задача открыть новую главу в переговорах с Турцией о членстве в ЕС сейчас не стоит. В то же время, по ее словам, возможное введение Анкарой казни будет означать окончание этого диалога.

Отметим, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен немедленно обсудить введение смертной казни в Турции.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум, в результате которого были приняты изменения в конституцию страны, расширяющие полномочия президента.

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