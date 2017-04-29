Уровень поддержки президента США Дональда Трампа в крупных городах составляет 28 % против 64 % в сельской местности.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на результаты опроса, проведенного Американским институтом общественного мнения Gallup.
В ходе опроса респонденты, проживающие в 3 100 районах США, были распределены на 15 различных классов в соответствии с демографическими, экономическими и культурными особенностями.
В институте показали, какой уровень поддержки, в частности, среди сельских жителей центральных штатов, евангелистов, жителей колледжтаунов, представителей испанской общины, военнослужащих и т.д.
Напомним, в первые сто дней президентства Трамп стал самым непопулярным лидером за 65 лет.