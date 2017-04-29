В Брюсселе начинается саммит ЕС по Brexit

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

На саммите, в частности, планируется утвердить директивы для переговоров по Brexit, которые определят основу для переговоров и общие позиции ЕС во время переговоров. В пресс-службе отметили, что проект руководящих принципов был предложен президентом Европейского совета Дональдом Туском и представлен государствам-членам 31 марта.

"Перед тем, как приступать к обсуждению нашего будущего, мы должны сначала разобраться в нашем прошлом. Нам нужно обеспечить наилучшие гарантии для наших граждан и их семей", - говорится в пригласительном письме президента Совета ЕС Дональда Туска.

Напомним, 5 апреля депутаты Европейского парламента (ЕП) одобрили резолюцию, которая содержит условия выхода Великобритании из Евросоюза.