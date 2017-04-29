В акваторию Японского моря вошла американская эскадра

Авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", в субботу миновала Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на японский телеканал NHK.
Корабли Морских сил Самообороны Японии, которые с 23 апреля проводили совместные маневры с кораблями ВМС, завершили учения и ушли от американцев.
По поступавшей ранее информации авианосная группа США и ВМС Южной Кореи запланировали учения на конец апреля.
Напомним, в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание, комментируя которое телеканал CNN со ссылкой на официального представителя США заявил, что запущенная ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. Это был девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.