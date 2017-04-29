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Главная » Мир » Завтра во всей Киргизии объявлен траур

Завтра во всей Киргизии объявлен траур

Завтра во всей Киргизии объявлен траур
Иллюстративное фото

При сходе оползня погибли 24 человека

29.04.17 1928
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 30 апреля в Киргизии объявлено днем траура в связи с погибшими под оползнем, накрывшим шесть жилых домов в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

Глава государства Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

"Трагедия унесла жизни наших граждан, для всего народа Киргизии это тяжелая утрата. Государственными органами проводятся спасательные работы по поиску пострадавших и тел погибших, принимаются меры по оказанию поддержки их родным и близким", - говорится в тексте указа.

По предварительным данным, при сходе оползня погибли 24 человека.

30 апреля по всей республике и на зданиях дипломатических представительств Киргизии за рубежом будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Киргизии рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Президент Атамбаев поручил правительству Киргизии совместно с органами местного самоуправления оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, огромный оползень объемом миллион кубических метров сошел сегодняшней ночью в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии) и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом шесть семей. Среди погибших девять детей школьного и дошкольного возраста.

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