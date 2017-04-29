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Главная » Мир » Варшава пообещала упорядочить скандальный памятник воинам УПА

Варшава пообещала упорядочить скандальный памятник воинам УПА

Варшава пообещала упорядочить скандальный памятник воинам УПА
Фото: portalprzemyski.pl

Сделано это будет после подтверждения, что в этом месте на самом деле есть останки украинцев

29.04.17 76
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Могила воинов УПА может быть упорядочена на кладбище в  Грушовичах.

Однако, сделано это будет после проведения соответствующих археологических исследований и подтверждения, что в этом месте на самом деле есть останки украинцев.

Об этом говорится в официальном заявлении Института национальной памяти Польши (ИНН), на который ссылаются украинские СМИ.

“Польская сторона неоднократно подчеркивала, что существующий от 1994 года объект на кладбище в Грушовичах нужно разобрать, чтобы провести археологические исследования, которые имеют целью подтвердить наличие человеческих останков под памятником, а могила могла бы быть упорядочена Межведомственной комиссией Украины - в сотрудничестве с польской стороной и подлежала бы юридической защите со стороны польского государства. Мы и впредь поддерживаем свою позицию в этом вопросе и готовы помочь украинской стороне", - говорится в заявлении ИНПП.

В то же время польская сторона "с удивлением" восприняла информацию Украинского института национальной памяти, что в ответ на демонтаж памятника в Грушовичах украинская сторона приостановит процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины и предоставление разрешений на проведение работ по поиску захоронений и упорядочению польских мест памяти в Украине. 

ИНПП сообщил, что не воспринимает аргументы украинской стороны о том, что в 90-е годы прошлого века в законодательном поле Польши существовала "правовая пустота" относительно процедуры установления памятников. Отмечается, что ИНПП неоднократно информировал украинских коллег, а также Объединение украинцев в Польше (ОУП), что "объект в Грушовичах установлен нелегально". 

Напомним, 26 апреля активисты и представители националистических организаций Польши разобрали на кладбище села Грушовичи, расположенного вблизи Перемышля, надгробный памятник воинам УПА.

По словам представителя местных властей, данный памятник был незаконно установлен и его демонтировали из эстетических соображений.

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