Лидеры ЕС утвердили основные принципы переговоров насчет Brexit

Главные принципы были согласованы за 15 минут

В ходе специального саммита при участии 27 лидеров Европейского союза были утверждены главные принципы переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter, передает РБК-Украина.

"Главные принципы приняты единогласно. Подготовлен твердый и справедливый политический мандат ЕС-27 для переговоров по Brexit", - заявил Туск.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что главные принципы были согласованы за 15 минут.

"Единство в действии: 27 челнов ЕС приняли главные принципы касательно Brexit менее чем за 15 минут", - сообщил Юнкер.

Напомним, ранее сообщалось, что специальный саммит при участии 27 лидеров Европейского союза состоится сегодня, 29 апреля, в Брюсселе, чтобы определить главные принципы в переговорах о выходе Великобритании из ЕС.