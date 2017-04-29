В Польше создан Центр по противодействию российской пропаганде

В Польше создана неправительственная организация, которая будет заниматься выявлениям и противодействием российской пропаганде, - "Центр анализа пропаганды и дезинформации". Об этом сообщил директор фонда “Центр анализа пропаганды и дезинформации” Адам Лелёнек, передает Укринформ.

"Фундация "Центр анализа пропаганды и дезинформации" является первым такого рода институтом в Польше, деятельность которого будет направлена на анализ и поиск системного подхода к идентификации и противодействию российской дезинформации в польском информационном пространстве", - заявил Лелёнек.

По его словам, кроме научно-исследовательской и аналитической работы, фундация будет сотрудничать с другими субъектами, чтобы создавать фундамент понимания в польском обществе угроз, поскольку информационная и психологическая война проникает в разные сферы функционирования общества и государства.

"Мы хотели бы стать одним из фундаментов новой системы защиты польского информационного пространства от влияний России. Мы понимаем характер вражеских действий со стороны России относительно Польши и ее союзников, но несмотря на то, что прошло много времени, в Польше до сих пор не было ни единого института, который бы противодействовал российской пропаганде на разных плоскостях", - констатировал директор центра.

По его словам, центр будет сотрудничать с разными организациями, которые будут иметь такое желание, но оставаться неправительственной и аполитичной.