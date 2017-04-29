Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Видео В РФ проходят антипутинские акции "Надоел", задержаны десятки активистов

Видео В РФ проходят антипутинские акции "Надоел", задержаны десятки активистов

<span class="label red">Видео</span> В РФ проходят антипутинские акции "Надоел", задержаны десятки активистов
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге задержаны более 70 человек

29.04.17 149
1000

В городах России проходят акции протеста под названием "Надоел", организованные движением "Открытая Россия". Об этом сообщает Радио Свобода.

В Москве сотни сотрудников правоохранительных органов дежурили возле здания администрации президента, куда активисты приносили письма с требованием к Владимиру Путину не участвовать в выборах в 2018 году.

По информации журналистов, в Кемерове на акции "Надоел" задержали около 20 человек. В Ижевске, Горно-Алтайске и Новокузнецке задержаны организаторы протестов. Еще в нескольких городах, в том числе в Новосибирске и Томске, акции уже состоялись.

Сообщается также о более 70 задержанных в Санкт-Петербурге.

Напомним, организация "Открытая Россия", поддерживаемая Михаилом Ходорковским, анонсировала акцию "Надоел" в конце марта. 26 апреля российская власть признала зарегистрированную в Великобритании организацию "Открытая Россия" "нежелательной". На следующий день в офисе одноименного движения в Москве прошел обыск.

Московская полиция ранее призвала граждан не участвовать в акции "Надоел". В Кремле заявляли, что протесты 29 апреля повлекут за собой "законную реакцию власти".

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ночные волки в этом году могут и доехать до Берлина через ПольшуВ ЕС намерены продлить санкции против России летомУкраина намерена продлить санкции против России

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 7820
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7765
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4902
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5501
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1674
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2269
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2609
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1307
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1732
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 1224
  1. Народный депутат Геращенко обвинен в госизмене 7122 / 7735
  2. Китай предложил "единственно правильное" решение проблемы КНДР 2697 / 3087
  3. Не оформленных официально работников уже можно проверять без предупреждения 1947 / 2126
  4. Завтра во всей Киргизии объявлен траур 1494 / 1928
  5. Ночью взят штурмом парламент Македонии 1193 / 1322
  6. С июня ВСУ начнут переход на новую систему питания 1144 / 1294
  7. СНБО: Ощадбанк приступил к конфискации активов режима Януковича на $1,5 млрд 1129 / 1149
  8. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 1121 / 3970
  9. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1059 / 1186
  10. Литовец ухитрился украсть у Google и Facebook $100 млн 964 / 1113
  1. Народный депутат Геращенко обвинен в госизмене 16 / 7735
  2. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 12 / 1186
  3. СНБО: Ощадбанк приступил к конфискации активов режима Януковича на $1,5 млрд 8 / 1149
  4. Гройсман сказал, как сильно повысятся пенсии в октябре 6 / 4515
  5. Не оформленных официально работников уже можно проверять без предупреждения 6 / 2126
  6. Черноморнефтегаз: Россия с момента аннексии Крыма незаконно добыла почти 3 млрд кубов украинского газа 5 / 139
  7. Аваков просит Интерпол не объявлять Яценюка в международный розыск по запросу РФ 5 / 911
  8. В Киеве хотят переименовать 11 улиц 5 / 974
  9. В зоне отчуждения ЧАЭС начал работу биосферный заповедник 4 / 661
  10. Как победить Россию. Советы Маннергейма 4 / 111644
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.