В Санкт-Петербурге задержаны более 70 человек

В городах России проходят акции протеста под названием "Надоел", организованные движением "Открытая Россия". Об этом сообщает Радио Свобода.

В Москве сотни сотрудников правоохранительных органов дежурили возле здания администрации президента, куда активисты приносили письма с требованием к Владимиру Путину не участвовать в выборах в 2018 году.

По информации журналистов, в Кемерове на акции "Надоел" задержали около 20 человек. В Ижевске, Горно-Алтайске и Новокузнецке задержаны организаторы протестов. Еще в нескольких городах, в том числе в Новосибирске и Томске, акции уже состоялись.

Сообщается также о более 70 задержанных в Санкт-Петербурге.

Напомним, организация "Открытая Россия", поддерживаемая Михаилом Ходорковским, анонсировала акцию "Надоел" в конце марта. 26 апреля российская власть признала зарегистрированную в Великобритании организацию "Открытая Россия" "нежелательной". На следующий день в офисе одноименного движения в Москве прошел обыск.

Московская полиция ранее призвала граждан не участвовать в акции "Надоел". В Кремле заявляли, что протесты 29 апреля повлекут за собой "законную реакцию власти".