Ле Пен не везет: и второй ее преемник оказался "подпорченным"

Новый временный лидер французского "Национального фронта" Стив Бриуа оказался фигурантом двух расследований. Его предшественник пробыл на этом посту всего три дня и ушел в отставку после подозрений в отрицании Холокоста. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

24 апреля лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен объявила, что отойдет от руководства партией, чтобы сосредоточиться на втором туре французских президентских выборов, который состоится 7 мая.

Временным лидером "Национального фронта" был назначен Жан-Франсуа Жальк. Однако журналист газеты La Croix обратил внимание на интервью от 2000 года, в котором Жальк усомнился в том, что нацисты использовали пестицид "Циклон Б" для массового уничтожения людей в концентрационных лагерях в годы Второй мировой войны.

Жальк, участвующий в жизни "Национального фронта" с середины 1970-х годов, заявил, что не говорил ничего подобного и собирается оспаривать обвинения через суд.

В результате 28 апреля Жалька на посту временного лидера "Национального фронта" сменил Стив Бриуа.

29 апреля стало известно, что французская прокуратура изучает комментарий, якобы размещенный на странице Бриуа в Facebook, который призывает к уничтожению одного из его политических соперников.

Бриуа также должен предстать перед судом в октябре этого года по поводу твита, связывающего рост сексуальных нападений в Европе с увеличением числа мигрантов.

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В последние годы "Национальный фронт" пытается дистанцироваться от имиджа ультраправой организации, сформировавшегося за предыдущие десятилетия. В 2015 году из партии был исключен ее основатель Жан-Мари Ле Пен - отец Марин.

Жан-Мари Ле Пен часто оказывался в центре скандала из-за своих высказываний. В частности, он называл Холокост "исторической деталью" и "эпизодом в истории Второй мировой войны".

В пятницу 88-летний Ле Пен снова привлек внимание своим комментарием по поводу прощания с полицейским, убитым на прошлой неделе в центре Парижа. По словам Жан-Мари Ле Пена, на церемонии убитого вспоминали в первую очередь как гея, а не как полицейского.