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Главная » Мир » Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе

Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе

Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе
Ан-26 / Фото из открытых источников

На борту самолета могли находиться до 39 человек

29.04.17 84
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На Кубе пропал с экранов радаров пассажирский самолет Ан-26. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телеканал NTN24.

Самолет выполнял рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны.

На борту самолета могли находиться до 39 человек. На данный момент нет никакой информации о судьбе пассажиров и экипажа.

Пассажирский самолет Ан-26, который пропал с экранов радаров на Кубе, разбился, сообщили РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В то же время, источники издания Publico сообщают, что выживших нет.

Военно-транспортный самолет Ан-26 производился на Киевском авиазаводе с 1969 по 1986 годы, всего было выпущено порядка 1,4 тысячи экземпляров. Часть из них позднее была переоборудована в пассажирский вариант Ан-26-100 с вместимостью до 43 пассажиров.

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