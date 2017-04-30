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Главная » Мир » В Турции за сутки уволили почти 4 тыс. госслужащих и военных
В Турции за сутки уволили почти 4 тыс. госслужащих и военных
Турецкий флаг / Фото: publicdomainpictures.net

В Турции за сутки уволили почти 4 тыс. госслужащих и военных

Это уже вторая большая волна массовых увольнений после референдума о расширении полномочий президента

30.04.17 63
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В Турции в субботу, 29 апреля, были освобождены от должности свыше 3900 госслужащих и военных из-за "угрозы национальной безопасности".

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Это вторая большая волна массовых увольнений в стране после того, как президенту Реджепу Тайипу Эрдогану были предоставлены более широкие полномочия по итогам референдума.

Согласно указу, должностных лиц освободили от должности за подозрительные связи с "террористическими организациями и структурами, которые представляют угрозу национальной безопасности".

В частности были уволены тюремные надзиратели, клерки, ученые, сотрудники управления по религиозным вопросам и 1200 военнослужащих вооруженных сил, включая около 600 офицеров.

Напомним, 16 апреля в Турции прошел конституционный референдум. По данным турецкого Центризбиркома изменения в турецкой конституции, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали чуть более 51% проголосовавших на референдуме, который состоялся 16 апреля 2017 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.

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