Папа Римский о возможном конфликте США и КНДР: человечество не переживет широкомасштабную войну

Папа Римский Франциск заявил о своей готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Он считает, что человечество не сможет выдержать широкомасштабную войну, и США и КНДР нужна страна-посредник, передает Интерфакс-Украина.

"Я принимаю любого главу государства, кто просил об аудиенции", - сказал понтифик журналистам в самолете во время перелета из Каира в Ватикан.

Комментируя ситуацию вокруг Северной Кореи, глава Святого престола заявил, что для урегулирования отношений между Вашингтоном и Пхеньяном нужна третья страна, которая выступит в роли посредника.

"В мире так много координаторов, есть посредники, которые предлагают себя, такие, например, как Норвегия. Она всегда готова помочь. Это только один, но их много. Но путь - это путь переговоров, дипломатического решения", - подчеркнул папа Франциск.

По его словам, "ситуация вокруг ракет (КНДР) назревает уже давно, но теперь, кажется, ситуация стала очень напряженной".

"Мы говорим о будущем человечества. Сегодня широкомасштабная война уничтожит - я не сказал бы половину человечества - но большую часть человечества, а также культуру, все. Это было бы ужасно. Я не думаю, что сегодня человечество сможет выдержать это", - подытожил понтифик.

Напомним, Трамп посетит Сицилию, где 26-27 мая запланирован ежегодный саммит "Большой семерки". При этом Белый дом не уточнил, остановится ли президент в Риме для встречи с понтификом.

В последние недели Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует "тотальную войну" с применением ядерного оружия.