Сотрудники польских правоохранительных органов применили силу при разгоне противников марша ультраправой организации Obóz Narodowo-Radykalny, который состоялся 29 апреля в Варшаве. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Wprost.

Марш прошел в субботу от Кольцевой дороги до Замковой Площади в центре Варшавы.

Противники марша устроили ему блокаду в районе метро Новый Мир-Университет.

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"Полиция имела приказ защитить неофашистов и любой ценой обеспечить их проход. И успешно справилась с задачей. Варшавяне, которые пришли протестовать против марша, были избиты и незаконно удерживались в течение двух часов. Среди незаконно захваченных людей были также дети, которые случайно проходили по тротуару", – говорится в заявлении Центра мониторинга расистской и ксенофобской политики.