Сотрудники польских правоохранительных органов применили силу при разгоне противников марша ультраправой организации Obóz Narodowo-Radykalny, который состоялся 29 апреля в Варшаве. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Wprost.
Марш прошел в субботу от Кольцевой дороги до Замковой Площади в центре Варшавы.
Противники марша устроили ему блокаду в районе метро Новый Мир-Университет.
"Полиция имела приказ защитить неофашистов и любой ценой обеспечить их проход. И успешно справилась с задачей. Варшавяне, которые пришли протестовать против марша, были избиты и незаконно удерживались в течение двух часов. Среди незаконно захваченных людей были также дети, которые случайно проходили по тротуару", – говорится в заявлении Центра мониторинга расистской и ксенофобской политики.
Напомним, 26 апреля активисты и представители националистических организаций Польши разобрали на кладбище села Грушовичи, расположенного вблизи Перемышля, надгробный памятник воинам УПА.
По словам представителя местных властей, данный памятник был незаконно установлен и его демонтировали из эстетических соображений.