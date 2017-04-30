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Президент США впервые с 1921 года не посетил традиционный ужин с журналистами

Президент США впервые с 1921 года не посетил традиционный ужин с журналистами
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Трамп не приемлет критику в СМИ

30.04.17 124
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Президент США Дональд Трамп не поехал на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме, сообщает Русская служба BBC.

Ассоциация корреспондентов появилась более 100 лет назад, в 1914 году, и с 1921 года ее специальные ужины традиционно посещали президенты США.

Трамп традицию нарушил. На 100-й день работы в должности президент предпочел поехать на митинг для своих сторонников в штат Пенсильвания.

"Сейчас, в Вашингтоне, они смотрят, и они хотят быть здесь сегодня вечером с нами. И ничто не может радовать меня больше, чем быть тут за более чем 100 миль от вашингтонского болота и проводить вечер со всеми вами", - сказал Трамп в своей речи на митинге в Харрисбурге.

Президент заявил, что если работа СМИ - быть честными и говорить правду, то они заслуживают "жирной двойки".

Трамп добавил, что журналисты оказались в ловушке на ужине в Вашингтоне, и предсказал, что мероприятие будет "очень, очень скучным".

На митинге Трамп также назвал свои первые 100 дней президентства "очень продуктивными" и сказал сторонникам, что впереди ждут "великие, великие битвы", в которых он в любом случае победит.

"Ведущие (лживые) СМИ отказываются оглашать список наших достижений, включая 28 подписанных законов, усиление на границах и огромный оптимизм", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

О том, что Трамп намерен проигнорировать ежегодный обед с журналистами, стало известно еще в феврале.

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