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Хороший повод. Что празднуют в начале мая в разных странах мира
Фото: открытые источники

Хороший повод. Что празднуют в начале мая в разных странах мира

1 мая — государственный праздник и выходной день в полусотне стран, чаще всего его принято отмечать, как День труда. При этом Украина, наряду с КНДР, остаётся среди тех немногих, кто до сих пор празднует День международной солидарности трудящихся

Алексей Батурин - 01.05.17 354
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Переформатирование

Подрастеряв смысл существования Дня международной солидарности трудящихся, но не желая лишаться майских выходных, после развала Союза в большинстве постсоветских стран праздник переименовали. В России и в Таджикистане его назвали Днём весны и труда. Авторы названия оказались дальновидными. В начале 90-х без весеннего труда на огородах выжить было нелегко, но уровень доходов населения постепенно рос, и спустя несколько лет большинство обывателей предпочло не корячиться на грядках, а есть шашлык и выпивать, радуясь весеннему теплу.

В Беларуси, Армении и Киргизии праздник называется Днём труда. В Казахстане от труда решили дистанцироваться, с 1996 года отмечая 1 мая День единства народа. В странах Балтии — непримиримых противников всего советского — отказаться от празднования 1 мая всё же не смогли. Например, Литва, обретя независимость, тут же вычеркнула его из календаря красных дат, однако уже в 1996 году вернула обратно под названием День трудящихся. В Латвии отмечают Праздник труда, а также День созыва Конституционного собрания, в Эстонии — День весны.

Однако четырём постсоветским странам всё же удалось избавиться от Первомая. Его на официальном уровне игнорируют в Грузии, Узбекистане, Туркмении и Азербайджане.

Не социализмом единым

В большинстве мусульманских стран 1 мая — рядовой будний день, за исключением нескольких государств, где отмечают День труда, например, в Пакистане, Иордании, Турции, Сирии, Йемене. Такой же праздник существует в Китае и Вьетнаме. Северная Корея продолжает отмечать День международной солидарности трудящихся, в то время как её южные соседи не видят в нём смысла.

В качестве Дня труда 1 мая отмечают во многих странах — участницах бывшего Варшавского договора, например, в Словакии, Румынии, Венгрии, Хорватии и Болгарии. В Польше 1 мая называют "Государственный праздник", хотя часто добавляют через дефис — День труда. Также Первомай празднуют во многих африканских странах, к примеру, в Конго, Алжире, Чаде.

Четырём постсоветским странам всё же удалось избавиться от Первомая. Его на официальном уровне игнорируют в Грузии, Узбекистане, Туркмении и Азербайджане

Впрочем, нельзя утверждать, что дань уважения пролетариату оказывают только в постсоциалистических государствах, либо странах, некогда поддерживавших тесные отношения с Союзом. В Западной Европе День труда празднуют во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании, Португалии. В некоторых странах Северной Европы, например, в Швеции и Норвегии, идентичный по смыслу праздник называется 1 мая. В Новом Свете День труда отмечают в Бразилии, Аргентине, Венесуэле, Гондурасе, Никарагуа, Боливии, Колумбии, Чили, Мексике. На Кубе праздник называют Днём рабочих.

Ещё несколько государств имеют в своём календаре праздники, связанные с восхвалением труда, но отмечают их в другие дни: в Панаме — 2 мая, на Ямайке — 24 мая, в США и в Канаде — осенью, там эта дата чаще ассоциируется с борьбой рабочих за свои права. В Австралии праздник иногда называют Днём восьмичасового рабочего дня, и в разных штатах отмечают в разные дни. В первый понедельник мая выходной лишь в Квинсленде и Северной территории.

Без труда

В нескольких странах 1 мая было принято отдыхать задолго до того, как рабочие в XIX веке начали бороться за свои права. В Финляндии, например, отмечают день Ваппу — праздник весеннего сева, либо весны и молодости. Благодаря этому финские студенты, которые считаются её живым воплощением, имеют право распивать во время карнавалов слабоалкогольные напитки, не опасаясь обычно строгой полиции.

В Ирландии и в Шотландии празднуют Белтайн — древний праздник начала лета, чем-то напоминающий Ивана Купала: люди прыгают через костры, отгоняя нечисть, не забывая при этом выпивать и закусывать. В других регионах Великобритании отмечают May Day: карнавалы, столбы, вокруг которых водят хороводы, песни, пляски и пирушки — почти маёвка, только изобретательней.

Впрочем, День международной солидарности трудящихся уже тоже можно называть экзотическим праздником: кроме Украины его продолжают отмечать лишь в Молдове и в Северной Корее.

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