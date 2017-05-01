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Главная » Мир » Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США
Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США
Фото: Getty Images

Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США

Основатель сайта Immigrant Today и консультант по иммиграционным вопросам Алексей Павленко составил для Фокуса перечень основных проблем и странностей, с которыми чаще всего сталкиваются украинские мигранты в США

Алексей Павленко - 01.05.17 1427
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Боязнь говорить

Первый и самый важный момент при переезде — языковой барьер. Даже когда люди думают, что знают язык, оказывается, что поначалу им очень сложно общаться. Лингвисты называют такое состояние языковым шоком. Когда человек вроде бы и знает язык, но говорить боится. Мигранту придётся себя преодолевать, иначе будет сложно даже пойти в магазин за покупками, не говоря уже об устройстве на работу.

Ты вроде бы знаешь язык, но постоянно нужно думать о том, что и как правильно сказать. И сидя в компании американцев в баре, ты постоянно в напряжении, переводишь в голове каждую фразу.

К украинцам относятся лучше, чем к пуэрториканцам, но хуже, чем к немцам или французам

Американцы считают украинцев трудолюбивыми, дружелюбными, открытыми и смекалистыми. Но отношение к каждому конкретному человеку является следствием его поступков, поэтому стереотипы ментальные стереотипы здесь не сильно влияют здесь на взаимоотношения между людьми.

Алексей Павленко: "Ваша национальность важна для американца первые пару часов. Дальше же вас будут оценивать исключительно по личностным и профессиональным качествам, а не по тому, откуда вы приехали"

"В США к украинцам относятся лучше, чем к пуэрториканцам. Но хуже, чем к немцам или французам. И только последние 5–10 лет стали отличать нас от русских", — цитирует одного из руководителей Мирового конгресса украинцев Павла Дорожинского Gazeta.ua.

По своему опыту скажу, что ваша национальность важна для американца первые пару часов. Дальше вас будут оценивать исключительно по личностным и профессиональным качествам, а не по тому, откуда вы приехали. США — страна иммигрантов, где коренное население (индейцы) составляет лишь 1,5% от общего количества жителей.

Важнее национальности — общие интересы и увлечения с местными жителями. Именно они, а не цвет кожи и уровень дохода помогут завести приятельские отношения. Недавно прибывшим иммигрантам тяжело сдружиться с американцами потому, что нет общих тем для обсуждения и общего культурного прошлого. Как только такие темы появляются, проблема исчезает.

Запутанная налоговая система

Разнообразие законов и налогов смущает многих эмигрантов. Владелец дома каждый месяц должен платить налог городу, в котором живёт, — за сбор мусора, работу полиции, пожарных и уборщиков. В магазинах цены указаны до налогов, при этом в каждом штате размер отчислений разный.

Интересно и с оплатой штрафов. Соотечественники часто удивляются отсутствию на дорогах гаишников и думают, что можно нарушать правила — всё равно никто не заметит. А потом изумляются, получая по почте штрафы. К слову, за нарушение правил дорожного движения в США штрафуют от $50 — за минимальное превышение скорости до $1000 — за вождение в нетрезвом состоянии. За сокрытие от полиции можно и вовсе получить до года тюремного заключения.

Детские сады домашнего типа и отсутствие сборов в школах

Система образования и воспитания детей в Америке тоже отличается от украинской. Например, кроме яслей и детского сада, в США есть так называемые детские сады домашнего типа на 5–10 детей. Таким садиком может заниматься американская семья, получившая лицензию, проводя с детьми от нескольких часов до полного дня, готовя еду, играя и занимаясь с ребятишками в уютной домашней обстановке. В отличие от школ, детские сады платные — от $1000 в месяц.

В школах тоже всё иначе. Никаких букетов, белых рубашек, школьной формы и галстуков, торжественной линейки и выступления директора. За успехами детей в школе можно наблюдать через мобильное приложение.

Ещё одна непривычная особенность для украинцев — рейтинг школ, на который влияет размер финансирования, успеваемость учеников, успешность сдачи тестов и другие факторы. От этого рейтинга зависит даже стоимость близлежащих домов. Дело в том, что публичную школу в абсолютном большинстве случаев выбрать нельзя. Ребёнок пойдёт в учебное заведение, закреплённое за районом проживания. Этим ограничением пользуются некоторые обладатели "правильных" адресов — нелегально сдают адреса в аренду тем, кому не повезло попасть в "правильный" район.

Застрахуй братуху

"Американская мечта отлично выглядит с голубого экрана, но реальность почти всегда отличается от красивой картинки"

Среди врачей встречаются мошенники, часто это относится именно к выходцам из СНГ. Вы приходите к врачу, и он говорит, что нужно делать серьёзную операцию или провести процедуры. На самом деле врачебного вмешательства не требуется, а врач хочет получить компенсацию от страховой компании. Бывают случаи, когда люди предварительно договариваются с врачами, а затем совместно обманывают страховую.

Многие украинцы сталкиваются с невозможностью получить частную страховку. Существует такое понятие, как preexisting conditions, то есть болезни, которые были или есть (например, диабет, рак, даже если человек им болел когда-то и вылечился), при их наличии компания отказывает в страховке.

Работы хватит всем

В США достаточно работы для всех желающих, но вдали от родины изобретательность украинцев проявляется больше всего. Например, многие зарабатывают тем, что снимают квартиры на долгий срок и пересдают их туристам с наценкой 50–100%. Или же снимают квартиры на одну-две комнаты больше, чем нужно для жизни, и сдают свободное пространство в субаренду. Есть эмигранты, которые занимаются сводничеством — организовывают фиктивные браки между людьми с американскими паспортами и теми, кто готов заплатить за легализацию. Многие подрабатывают оказанием услуг по адаптации и помощи с организацией родов в США для соотечественников.

Это не полный перечень странностей, с которыми сталкиваются украинцы при переезде в США. Адаптационный период есть у каждого эмигранта. Не бывает такого, чтобы иностранец приехал и сразу стал своим. Но если человек готов интегрироваться в местную жизнь, принимать местные правила и становиться частью американского народа, то через какое-то время он начнёт чувствовать себя в стране комфортно и странности превратятся во что-то само собой разумеющееся.

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