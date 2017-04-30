Трамп назвал Ким Чен Ына сообразительным

Ведь захватить власть в стране – очень непросто

Президент США Дональд Трамп в интервью программе Face The Nation телеканала CBS News заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын показал, что сообразителен, так как смог захватить власть в стране, передает УНИАН.

"Он был молодой мужчина 26 или 27 лет, когда стал править после смерти своего отца. Ему определенно приходится связываться с очень сильными людьми, в особенности с генералами и другими", — рассказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что в таком юном возрасте Ким Чен Ын "смог захватить власть". Он выразил уверенность, что "многие пытались забрать эту власть" у него, в том числе его дядя.

"Очевидно, что он очень даже сообразительный", — пояснил президент США.

При этом Трамп добавил, что ситуацию с КНДР должны были разрешить еще предыдущие президентские администрации, в том числе Барак Обама, Джордж Буш-младший или Билл Клинтон.

Ранее Трамп заявил, что "не очень обрадуется" ядерным испытаниям в КНДР, и не стал исключать возможность военного вмешательства.

