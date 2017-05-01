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Главная » Мир » "Ночные волки" продолжают двигаться на Берлин

"Ночные волки" продолжают двигаться на Берлин

"Ночные волки" продолжают двигаться на Берлин
"Ночные волки" / Фото из открытых источников

Все байкеры являются гражданами ЕС — Польши, Германии и Словакии

01.05.17 174
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Группа байкеров, представляющих националистический клуб "Ночные волки", отправилась с белорусско-польской границы в сторону Варшавы.

Об этом сообщает РАР и подтверждает польская версия агентства "Спутник".

Однако, все байкеры являются гражданами ЕС — Польши, Германии и Словакии.

"Границу пересекли поляк, словак и четыре немцы — участники мотопробега "Дорогами победы", которые выехали из Москвы",- информирует РАР.

Представитель польского отдела "Ночных Волков" Дариуш Качмарчик сообщил, что в этом году российские байкеры не приезжали на границу, "чтобы не терять времени, поскольку все было бы, как в прошлом году".

"Наша цель будет достигнута, мы доедем до Берлина, будем там все 9 мая. Россияне присоединятся к нам, но не могу сказать, где конкретно это произойдет",- сообщил Качмарчик.

Представители клуба "Ночные волки" в воскресенье планировали прибыть в Варшаву и возложить там цветы к памятнику Неизвестному солдату и к памятнику советским солдатам. В Польше они также планировали посетить Освенцим и Вроцлав.

Польский "Спутник" подтвердил информацию о том, что "из-за повышенного интереса к мотопробегу со стороны польских властей" по территории Польши поедут члены клуба — исключительно граждане ЕС. Речь идет о восьми людях — гражданах Польши, Германии и Словакии.

Как информировало агентство, лидер российского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный также как "Хирург", на пресс-конференции в белорусском Бресте в воскресенье сообщил, что польские пограничники не пропустили в страну группу байкеров, стартовавших из Калиниграда.

Мотоциклисты приближенного к Кремлю националистического байкерского клуба "Ночные волки" в четверг отправились из Москвы с мотопробегом до Берлина. Их трасса проляжет через территорию России, Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и Германии. Мотопробег должен завершиться 9 мая в Берлине.

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