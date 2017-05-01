Оппозиционные политики должны сидеть в тюрьме, - Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в воскресенье, 30 апреля, о повышении минимальной заработной платы в стране на 60 процентов.
"Я должен позаботиться о том, чтобы народ имел работу, образование, здоровье и убежище", - цитирует политика Deutshe Welle .
В своем традиционном воскресном телеобращении Мадуро выступил в защиту социальной политики своего правительства. Он указал на то, что с помощью повышения минимальной зарплаты и увеличение продовольственной помощи для населения базовый доход венесуэльцев возрастет до 200 тысяч боливаров.
В то же время глава Венесуэлы в очередной раз продемонстрировал непримиримое отношение к оппозиции, которую он обвиняет в подстрекательстве к насилию.
"Они должны быть в тюрьме", - высказался Мадуро об оппозиционных политиках.
Напомним, Венесуэла выходит из Организации американских государств.