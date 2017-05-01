Оппозиционные политики должны сидеть в тюрьме, - Мадуро

В своем традиционном воскресном телеобращении Мадуро выступил в защиту социальной политики своего правительства. Он указал на то, что с помощью повышения минимальной зарплаты и увеличение продовольственной помощи для населения базовый доход венесуэльцев возрастет до 200 тысяч боливаров.

В то же время глава Венесуэлы в очередной раз продемонстрировал непримиримое отношение к оппозиции, которую он обвиняет в подстрекательстве к насилию.

"Они должны быть в тюрьме", - высказался Мадуро об оппозиционных политиках.

Напомним, Венесуэла выходит из Организации американских государств.