Макрон пригрозил перспективой Frexit

Об этом, как сообщают мировые СМИ, он сказал в интервью BBC.

"Я проевропейский кандидат, на протяжении кампании я постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, потому что считаю их чрезвычайно важными для французского народа и места нашей страны в эпоху глобализации", - отметил Макрон.

Однако, он подчеркнул необходимость изменений в ЕС, объяснив это тем, что французы "очень обозлены, нетерпеливы, а дисфункция ЕС не может оставаться постоянной".

Макрон отметил, если он позволит функционировать ЕС без изменений, с его стороны это будет "предательством".

"А я этого не хочу, потому что на следующий день мы получим Frexit или снова "Национальный фронт", - подчеркнул Макрон.

Напомним, у Макрона подтвердили хакерскую атаку на серверы предвыборного штаба.