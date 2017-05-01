Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » 352 мирных жителя погибли в Ираке и Сирии от ударов коалиции США, - Пентагон
352 мирных жителя погибли в Ираке и Сирии от ударов коалиции США, - Пентагон
Сирия / Фото: Getty Images
Конфликт в Сирии

352 мирных жителя погибли в Ираке и Сирии от ударов коалиции США, - Пентагон

Речь идет о периоде начиная с августа 2014 года

01.05.17 46
0000

Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится о 352 жертвах авиаударов возглавляемой США коалиции среди мирного населения Ирака и Сирии с начала операции в августе 2014 года.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

"На данный момент, согласно доступной информации, по меньшей мере 352 мирных жителя были убиты непреднамеренным образом в результате ударов коалиции с начала операции", — говорится в тексте доклада.

В ведомстве также выразили сожаление в связи с непреднамеренными жертвами среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что США осудили удары ВВС Турции в Ираке и Сирии.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Трамп назвал Ким Чен Ына сообразительнымСША не будут требовать от Южной Кореи платы за размещение системы ПРОПапа Римский о возможном конфликте США и КНДР: человечество не переживет широкомасштабную войну

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 8394
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7844
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 5117
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5616
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1734
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2339
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2736
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1389
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1788
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 1409
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 5823 / 7802
  2. В штабе АТО рассказали и показали подлую тактику оккупантов в Донбассе 2340 / 2542
  3. Присмотритесь. 9 признаков того, что вы имеете дело с манипулятором 2044 / 2355
  4. Эксперты рассказали, как мог победить Кличко 2037 / 2311
  5. Продукты-убийцы. 9 продуктов, способных вызывать рак 1975 / 4209
  6. Порошенко лишил гражданства Украины более 18 тысяч человек 1684 / 1948
  7. Первым пациентом с пересаженной головой станет китаец 1291 / 1492
  8. В Украине снижены социальные нормативы на услуги ЖКХ 1175 / 1362
  9. В Украине повысился прожиточный минимум 950 / 1080
  10. Кличко - Джошуа: молодость победила опыт 920 / 1006
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 20 / 7802
  2. Присмотритесь. 9 признаков того, что вы имеете дело с манипулятором 11 / 2355
  3. Продукты-убийцы. 9 продуктов, способных вызывать рак 10 / 4209
  4. Гройсман заявил, что доходы украинцев увеличились на треть 7 / 387
  5. Первым пациентом с пересаженной головой станет китаец 7 / 1492
  6. По следам Тараса Бульбы. Путешествие в Дубенский замок 5 / 682
  7. В штабе АТО рассказали и показали подлую тактику оккупантов в Донбассе 5 / 2542
  8. Бабочки-путешественницы. Открытки, которые 100 лет назад покорили мир 5 / 383
  9. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 5 / 1409
  10. Когда разруха не в головах. Что мешает Украине стать богатой страной 3 / 637
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.