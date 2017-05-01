352 мирных жителя погибли в Ираке и Сирии от ударов коалиции США, - Пентагон

Речь идет о периоде начиная с августа 2014 года

Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится о 352 жертвах авиаударов возглавляемой США коалиции среди мирного населения Ирака и Сирии с начала операции в августе 2014 года.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

"На данный момент, согласно доступной информации, по меньшей мере 352 мирных жителя были убиты непреднамеренным образом в результате ударов коалиции с начала операции", — говорится в тексте доклада.

В ведомстве также выразили сожаление в связи с непреднамеренными жертвами среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что США осудили удары ВВС Турции в Ираке и Сирии.