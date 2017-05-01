Белый дом хочет ужесточить наказание за клевету

Глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус заявил, что cотрудники администрации президента США рассматривают возможность ужесточения наказания за клевету.

Об этом Прибус заявил в эфире телекомпании ABC, передает РБК.

Прибус заявил, что он устал от "круглосуточного тиражирования историй о контактах с Россией", а также выразил свое разочарование практикой СМИ ссылаться на анонимные источники. По его словам, СМИ должны быть "более ответственными" при публикации новостей.

Прибус также сообщил, что сотрудники ФБР "его лично" неоднократно заверяли в том, что подобные материалы СМИ являются "полной чушью", что не мешало прессе вновь и вновь публиковать подобные сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент США впервые с 1921 года не посетил традиционный ужин с журналистами

"Как это возможно? Круглосуточный кабельный канал излагает историю о разведке, которую разведывательное ведомство считает неправдой", - отметил он.

Сотрудник администрации отказался комментировать нюансы возможного ужесточения ответственности для журналистов, например, как именно будут исполняться предлагаемые изменения в законе или насколько кардинальными станут нововведения, назвав их "другой историей".

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал первые сто дней своего пребывания у власти "наиболее успешными в истории страны".