Трамп обвинил Клинтон в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил свою бывшую соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон и ее сторонников в связях с Россией. Свою точку зрения на этот вопрос он высказал в интервью телеканалу CBS, передает РБК.

Журналист обратился к Трампу с просьбой прокомментировать расследование вмешательства России в выборы президента США. Трамп заявил, что считает эту информацию "фальшивой".

Кроме того, он отметил, что его соперница Хиллари Клинтон якобы также имеет связи с Россией, которые, тем не менее, не получили такого пристального внимания СМИ.

​"Есть Подеста (глава избирательного комитета Клинтон, - ред.), который, как я понимаю, вместе с братом владеет компанией в России. Муж Клинтон делал выступления в России. Хиллари заключала урановую сделку с Россией", - рассказал Трамп.

При этом он отметил, что расследованию этих связей ФБР якобы мешают сторонники Клинтон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белый дом хочет ужесточить наказание за клевету

Напомним, глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус заявил, что cотрудники администрации президента рассматривают возможность ужесточения наказания за клевету. Прибус заявил, что он устал от "круглосуточного тиражирования историй о контактах с Россией", а также выразил свое разочарование практикой СМИ ссылаться на анонимные источники.

