Самолет "Аэрофлота" хорошенько потрусило в небе Таиланда

В Таиланде в результате попадания самолета российского "Аэрофлота" в зону турбулентности пострадали 25 человек, из которых шесть отказались от дальнейшей госпитализации. Всего на борту самолета находились 313 пассажиров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту Суваннапхум, в котором самолет совершил посадку.

"19 человек госпитализированы. Остальные пассажиры получили необходимую помощь и отказались от дальнейшей госпитализации", — рассказал источник.

Причиной инцидента на борту авиарейса Москва – Бангкок стала так называемая "турбулентность ясного неба", рассказали в пресс-службе "Аэрофлота".

"Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как "турбулентность ясного неба". Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", — говорится в пояснении "Аэрофлота".

Авиакомпания отмечает, что в мировой гражданской авиации ежегодно фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе.