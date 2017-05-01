1 мая в разных странах отмечают День труда.
В советское время это был один из самых важных праздников в году, который сопровождался массовыми демонстрациями.
Сегодня же в Украине 1 мая утратило свой изначальный политический характер. Для большинства людей это всего лишь дополнительный выходной, повод для развлечений, а также начало дачно-огородного сезона.
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В каких странах 1 мая устраивают уличные праздники, а где отмечают весенний карнавал студентов, смотрите в ролике УНИАН.