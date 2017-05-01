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Главная » Мир » Тони Блэр возвращается в большую политику
Тони Блэр возвращается в большую политику
Тони Блэр / Фото из открытых источников
Выход Британии из ЕС

Тони Блэр возвращается в большую политику

К этому его побудил Brexit

01.05.17 138
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Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что выход королевства из Евросоюза побудил его вернуться в политику.

Об этом он рассказал в интервью The Daily Mirror, цитируют мировые СМИ.

"Brexit стал для меня прямой мотивацией быть более вовлеченным в политику. Нужно запачкать руки, и я это сделаю", - заявил Блэр.

Он добавил, что не хочет "оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал, потому что это будет означать, что я не забочусь об этой стране".

"Мы живем в мире, который определяется изменениями. Есть напряжения между культурами, люди волнуются по поводу иммиграции, о том, как изменились их общины. Экономические стрессы, люди обеспокоены качеством своей работы, и будет ли она у них вообще. Я собираюсь принять активное участие в попытках сформировать политические дебаты, а это значит выйти в страну и снова включиться", - резюмировал Блэр.

Блэр руководил правительством Великобритании с 1997 до 2007 годы.

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