Пентагон: Система ПРО в Южной Корее уже функционирует

Американская система противоракетной обороны THAAD, размещенная в Южной Корее, готова перехватывать ракеты.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона, передает Украинская правда.

"Американская ракетная система THAAD в Южной Корее функционирует и располагает "исходной возможностью осуществлять перехват", - говорится в сообщении.

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Напомним, США развертывают в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, предназначенную для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на большой высоте в момент их приближения к цели.

В последние недели Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует "тотальную войну" с применением ядерного оружия.

Китай, который выступает основным союзником Северной Кореи, призвал все стороны к сдержанности. Председатель КНР Си Цзиньпин специально позвонил Трампу в воскресенье, 23 апреля, чтобы обсудить с ним этот вопрос, призвав избегать шагов, которые могли бы усилить напряженность.