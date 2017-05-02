Конгресс США может выделить Украине $560 млн

В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которому на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в США в Facebook.

На военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее $238 млн.

"Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели $275 млн), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на $27 млн по сравнению с 2016 годом)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что выделенные средства на укрепление обороны и безопасности возможностей Украины являются лишь частью от общей суммы в $350 млн, которая может быть полностью использована после 1 октября 2017 года.

Следующим этапом вступления в силу консолидированного закона станет его принятие Сенатом и Палатой представителей, которое состоится до 5 мая 2017 года. Далее его должен подписать президент США.

Напомним, 25 апреля сообщалось, что в плане бюджета США на 2018 год, обнародованном администрацией президента Дональда Трампа, предусмотрено сокращение на треть помощи странам на пути к развитию.