ЕСПЧ обязал РФ выплатить троим россиянам 95 тыс. евро компенсации за пытки в полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге присудил россиянам Александру Олисову, Никите Данишкину и Юрию Зонтову, пожаловавшимся на пытки в полиции, компенсацию в размере 95 тыс. евро. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Решение суда касается жалоб троих россиян, жителей Свердловской области и Оренбурга, поданных по не связанным между собой случаям насилия в полиции. Они обратились в ЕСПЧ в период с 2009-го по 2014 год.

Олисов был задержан в Оренбурге в мае 2006 года по подозрению в организации заказного убийства, Данишкин - в Нижнем Новгороде в декабре 2010 года. Зонтов - в Оренбургской области в августе 2011 года по подозрению в краже.

Во всех трех случаях пострадавшие были задержаны по подозрению в уголовном преступлении и в течение некоторого времени удерживались полицией. Истцы заявили, что в полиции их били кулаками, пинали, наносили удары дубинкой, душили, а также связывали в причиняющих мучения позах.

Во всех трех случаях задержания не были задокументированы, а сами задержанные предоставили суду медосвидетельствование травм, которые, как постановил суд, действительно могли быть нанесены при пытках.

"Этих обстоятельств было достаточно, чтобы жалобы истцов были признаны достоверными. В таких обстоятельствах бремя доказывания ложится на государство, которое должно было предоставить убедительное объяснение и улики, которые поставили бы под сомнение версию истцов", - говорится в мотивировочной части решения суда.

Однако во всех трех случаях власти этого не сделали, отказавшись проводить расследование в отношении обвиненных сотрудников полиции, которые заявили, что истцы нанесли себе травмы сами. Отказы были утверждены судами местных юрисдикций. В ЕСПЧ обратили внимание на то, что российские суды признали неподтвержденным и неубедительным показаниям против полицейских.

Учитывая то, что правительство не предоставило доказательств невиновности полицейских, суд решил дело в пользу истцов, постановив, что в их отношении была нарушена третья статья Европейской конвенции о защите прав человека.

Кроме компенсации в 95 тыс. евро суд обязал Россию оплатить издержки в размере 3 тыс. евро.